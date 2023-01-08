إصابة مواطنين فى حادث انقلاب جرار زراعى على الطريق الدائرى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب مواطنان في حادث ا نقلاب جرار زراعى على الطريق الدائرى، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق الفيوم الدائري، شهد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي، بمدخل قرية الزاوية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان الطريق الدائري بمدينة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، وقع بين سيارة ودراجة بخارية، أمام مدخل عزبة الغريب بقرية الإعلام، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت منطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، شهدت وقوع حادث تصادم ، بين دراجة بخارية، وسيارة تاكسي، أمام بنزينة الغاز، وعلي الفور ، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة مواطنين ، وتم نقل المصابين ، الس مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 15 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة / أسيوط الصحراي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، شهد وقوع حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ، عند مطلع الكيلو 55 ، بإتجاه أسيوط ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة ، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 15 مواطن ، وتم نقل جميع المصابين ، الي قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة اليت تولت التحقيق .

وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات إختناق، بسبب إشعالهم للنيران، داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.