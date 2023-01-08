أهالى سنهوت بالشرقية يتبرعون بـ655 كيس دم للمرضى فى 8 ساعات.. صور

الشرقية- فتحية الديب

نظم شباب قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أمس، حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين للدم بالقرية، وذلك فى ملحمة من الحب والوفاء تصارع فيها الشباب من الرجال والنساء للتبرع بدمائهم من أجل توفير الدم لمن يحتاجه من أهاليهم،محققين رقم قياسي بالتبرع بـ 655 كيس خلال 8 ساعات.

وقال "علي لبيب" من أهالى القرية ، إن شباب القرية ضربوا مثالا مشرفا فى العمل التطوعى، بتنظيم الحملة السابعة على التوالى، للتبرع بالدم لصالح مرضى القرية بالمستشفيات، وكل مريض من أهل القرية فى حاجة لقطرة دم تكون متوفرة ومن دم أبناء قريته، قبل أن يشير أن الحملة نجحت فى جمع 655 كيس دم، تم إعطاء 230 منها لصالح القرية ببنك دم منيا القمح، وباقي الأكياس بالمركز الإقليمى بالأحرار، قبل أن يشير أن فكرة التبرع بالدم ليست وليدة لدى شباب ورجال ونساء القرية، بل كانت منذ 4 سنوات، وحرص شباب القرية على الإستمرارية فى هذا العمل الإنسانى، وخاصة أن القرية تحظى بكثافة سكانية عالية تفوق 60 ألف نسمة، مشيدا بدور الفرق الطبيبة المشاركة فى الحملة من بنك الدم بمستشفى منيا القمح، ومن المركز الإقليمى بالأحرار، فالجميع تكاتف من أجل الإنسانية والعمل التطوعى، فيما شارك العنصر النسائي فى القرية بالتبرع بالدم.

ومن جانبها قالت الدكتور "نانسى عبد الحى" مدير المركز الإقليمي لمركز الدم الزقازيق وبنها، إن هذا الرقم من الأكياس التي تبرع بها شباب ورجال قرية سنهوت يعد رقم قياسي فى تاريخ القرية، ويحسب لكل من ساهم تبرع وشارك فى هذا التنظيم المشرف الذى أظهر أن أهالى القرية على قلب رجل واحد فى العمل الإنسانى، قبل أن تنوه أن القائمين على تنظيم الحملة من الشباب حرصوا على مشاركة الأطفال معاهم ليس بالتبرع بالدم بل بالتنظيم وتسجيل إستمارات المتبرعين لغرس لديهم ثقافة التبرع بالدم منذ الصغر، قبل أن تشير أن القرية وضعت فى بنك دم الأحرار 455 كيس دم لصالح مرضاهم.



احد المتبرعين



الجميع يتسابق للتبرع بالدم



المشاركين فى التبرع بالدم



حملة شباب سنهوت تحقق رقم قياسي فى البترع بالدم



شباب قرية سنهوت اثناء التبرع بالدم



شباب قرية سنهوت يجمعون 655 كيس خلال 8 ساعات