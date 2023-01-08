أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر عند 1800 جنيه للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا ملحوظا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1800 جنيه مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1543 جنيها.

عيار 21 سجل 1800 جنيه.

عيار 24 سجل 2057 جنيها.

الجنيه الذهب 14400 جنيه



أسعار الذهب في الأسبوع الأول من 2023 شهدت شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال الأسبوع الأول من يناير 2023 ارتفاع بنسبة 7.5% من مستويات 1675 جنيها لعيار 21 يوم 1 يناير 2023 إلى مستويات 1800 جنيها في تعاملات اليوم، وذلك بحسب تقرير gold Bullion لرصد حركة الذهب بالأسواق.

وقال تقرير gold Bullion، إن سوق الذهب شهد ارتفاع كبير في الطلب على السبائك والجنيهات الذهب على مدار تعاملات الأسبوع وتحديدًا عقب طرح شهادات ذات عائد 25 % في البنك الأهلي وبنك مصر، الأمر الذي دفع الأسعار للصعود بصورة لافتة خاصة في تعاملات يومي الأربعاء والخميس كما ساهم صعود سعر أونصة الذهب عالميا لمستويات 1866 دولار في ارتفاع الأسعار بالسوق المصري

وأشار التقرير إلى أن سوق المشغولات الذهبية شهد تحرك طفيف في المبيعات بالتزامن مع الأعياد واحتفالات رأس السنة، وذلك للمنتجات ذات الأوزان الخفيفة، بعد أن توسعت المصانع في إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان أقل لتلبية الطلب في السوق خاصة مع الارتفاع الواضح في سعر المعدن النفيس.

وأوضح التقرير، أن جميع أعيرة الذهب المتداولة في السوق شهدت ارتفاع بـ 7.5% حيث ارتفع الذهب عيار 24 من 1914 جنيها إلى مستويات 2057 جنيها بدون إضافة مصنعيات، كما تحرك سعر الجرام من عيار 18 إلى مستويات 1543 جنيها مقابل سعر 1436 جنيها مطلع هذا الأسبوع.

وذكر التقرير، أن سعر الجنيه الذهب قفز بحوالي 1000 جنيها خلال الأسبوع الأول من 2023 ليتحرك من 13400 جنيها إلى مستويات 14400 جنيها في الأسواق بدون إضافة تكاليف التصنيع.