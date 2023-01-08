نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين تزامنا مع الأزمة العالمية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الجهود التي تسهم في تحسين جودة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 واستعدادات إدارة الامتحانات، يتم التنبيه على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة للمديريات بأنه سوف يتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحانات 12 يناير الجارى.

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