نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين تزامنا مع الأزمة العالمية
التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية
الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض جوى متمركز على البحر المتوسط وأمطار متفاوتة الشدة
غدا بدء امتحانات الترم الأول لرابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة فى العربى والدين
تنطلق غدا الإثنين، امتحانات المواد الأساسية للفصل الدراسي الأولى لصفوف النقل في الجيزة، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والدين، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية.
القاهرة تشهد تنفيذ 5 آلاف مشروع بتكلفة 567 مليار جنيه.. اقرأ التفاصيل
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مرونة صرف الجنيه خطوة لاجتذاب استثمار مباشر
قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRDهايكة هارمجرت، إن البنك هو الشريك الأساسى لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة "نوفي"، معبرة عن فخرها بهذه الشراكة التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار يورو، لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.
انهيار منزل من 5 طوابق بأسيوط والمحافظ يكلف السكرتير العام بتفقد الموقع
شهدت منطقة قلتة بحى غرب مدينة أسيوط، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والانقاذ والإسعاف لانتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال فتاة على قيد الحياة وجارى البحث عن ناجين.
غدا.. مجلس الدولة يستقبل المتقدمين بملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد
الحكومة: زراعة 635 ألف شجرة بخطة العام المالى ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة".
تحت رعاية الرئيس السيسي.. "كلنا واحد" توفر سلعا مخفضة الأسعار بكافة المحافظات
وزير التربية والتعليم يدشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"
معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها للمواطنين بالمحافظات وتطرح سلعا بتخفيضات كبيرة
تستقبل معارض أهلا رمضان، المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.
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