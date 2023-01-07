السكر والأرز بـ15 جنيها والطماطم 2 جنيه و10 للفراولة بمعرض أهلا رمضان فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم المعارض الجديدة التى تم افتتاحها على مدار الأيام الماضية بمحافظة الأقصر، دعم كبير لأهالى مدن وقرى محافظة الأقصر، حيث يتم العمل على افتتاح 9 معارض فى شتى المدن، حيث تقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وكان قد افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر معرض السلع الغذائية اهلا رمضان ضد الغلاء، بالسوق الحضرى بشارع أحمد عرابى بمركز اسنا جنوب الأقصر، وذلك بحضور اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن المعرض على مساحة 800 متر مربع ويبلغ عدد المشاركين به نحو 20 عارض، ويوجد به كميات وفيرة من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.

وثمن محافظ الأقصر، جهود ومساعى الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى توافر المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور مشددًا على كافة المسؤولين تطبيق الشفافية والتصدى لجشع التجار بكل حزم.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المعرض سيستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 لـ30%، مضيفًا أنه تم افتتاح معرضين من أصل 9 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، كما أنه سيتم إفتتاح المعارض السبع خلال الأيام القليلة القادمة، وستغطى هذه المعارض كافة مراكز ومدن محافظة الأقصر.

ويقول أحمد عبد الحميد صاحب بايكة خضروات وفاكهة بمعرض إسنا، أنه يتم تقديم الخضروات والفاكهة بأقل الأسعار بسعر الأرض التى تخرج منها لتكون مبادرة دعم حقيقية للمواطنين فى تلك المعارض، موضحًا أن يقوم ببيع الطماطم بسعر 2 جنيه فقط للكيلو، والتفاح بسعر 20 جنيها للكيلو، والفراولة بسعر 10 جنيهات، والجوافة بـ5 جنيهات فقط.