أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة الاستثمارات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50%

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 8-1-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وزير المالية: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50٪ بحلول2025

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50٪ بحلول عام 2025.

قال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي 12 وزارة؛ تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق «إطار التمويل المستدام»، إن رؤية «مصر 2030» الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، لافتًا إلى أن فريق عمل إطار «التمويل السيادي المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030»،

وزير الإسكان يستعرض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم خلال 2022

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والتى قدرت بقيمة أكثر من مليارين و107 ملايين جنيه، وتشمل حزم المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومشروعات الإحلال والتجديد وتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال عام 2022.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم خلال عام 2022، ومشروعات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة تقديرية 492 مليون جنيه وتشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير محطات مياه الشرب وتطوير محطات المعالجة، وتطوير منظومة معدِّات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

‫وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها

استهل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى شركة جنوب الوادي بتوشكى، اليوم الأحد، بلقاء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشهد اللقاء الذي ضم اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والوفد المرافق له، بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.

قال المهندس محمود عصمت بحسب بيان الوزارة اليوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات عديدة بهدف حصر الأصول التابعة للوزارة وحسن إدارتها بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن منها، مشيرا إلى أن زيارة اليوم إلى شركة جنوب الوادي في توشكى تستهدف مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وتفقد الأراضى التابعة لها، في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية بما يؤدى إلى علاج الفجوة الاستيرادية.

مباحثات مصرية هندية لتعزيز التعاون فى تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات

تبدأ غدا مباحثات مصرية هندية فى العاصمة الهندية نيودلهى، بين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، ومسؤولين فى الحكومة الهندية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المصرية الهندية فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرى.

يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند، والتى تستمر خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير، حيث من المقرر أن يلتقى الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له، مع مسئولين حكوميين فى الهند، لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، فى ضوء التجربة الهندية الناجحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة شراكات دولية لنقل المعرفة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمى، وتعميق التصنيع المحلى.