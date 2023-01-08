وزير الإسكان يستعرض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم خلال 2022

كتب أحمد حسن

الجزار: ملياران و107 ملايين جنيه استثمارات بمشروعات المياه والصرف بـ"حياة كريمة "وإحلال وتجديد وتطوير محطات خلال العام الماضى

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والتى قدرت بقيمة أكثر من مليارين و107 ملايين جنيه، وتشمل حزم المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومشروعات الإحلال والتجديد وتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال عام 2022.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم خلال عام 2022، ومشروعات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة تقديرية 492 مليون جنيه وتشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير محطات مياه الشرب وتطوير محطات المعالجة، وتطوير منظومة معدِّات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بقيمة مليار و 615 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليون يورو لخدمة 57 قرية بالصرف الصحى.

وأضاف أنه تم توسع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في الإنتاج بالجهود الذاتية داخل ورش الشركة لتغطية الاحتياجات، وشملت إنتاج أغطية مطابق خرسانية، وإصلاح بعض أنواع الطلمبات والمحركات الكهربائية وتنفيذ خُطط الصيانة الوقائية، وخُطة تطهير الشبكات، وتكثيف التطهير بالمناطق الساخنة.

وفي ضوء سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، قال: أتمت الشركة إنشاء منظومة ربط الشكاوى والخط الساخن بنظم المعلومات الجغرافية GIS وتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع منافذ فوري، وتفعيل منظومة وحدات شحن العداد مسبق الدفع بجميع الفروع وتطوير إدارة الخط الساخن 125.

وفى إطار الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة، أوضح رئيس شركة مياه الفيوم، أنه تم تنفيذ 1412 حالة إزالة وصلات خلسة وتعد على خطوط مياه الشرب، كما تم إزالة التعديات على محطة معالجة زاوية الكرادسة - خزان مياه الغرق - محطة مياه الرواشدية - خزان مياه سنورس.

وأكد اهتمام الشركة بتطوير منظومة سلامة ومأمونية المياه حيث تم تجميع أكثر من 350 ألف عينة من محطات وشبكات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية، وتجهيز معمل محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب، وفي مجال الصيانات المخططة والطارئة لخطوط مياه الشرب فقد تم تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ 7044 بلاغ خطوط مياه شرب أقطار ٤ بوصات فأكثر، كما تم التعامل مع24302 شكوى من خلال الخط الساخن بالشركة خلال عام 2022.

وفى سياق متصل، أشار المهندس محمد عبدالجليل النجار، إلى أهمية التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية حيث تم توصيل 4313 وصلة مياه شرب وصرف صحي للأهالى بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات.