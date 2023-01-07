2600 عامل إسعاف فى نقابة "يونايت" البريطانية يخططون للإضراب نهاية يناير

كتبت رباب فتحى

أعلنت نقابة "يونايت" لعمال الإسعاف فى بريطانيا أن أكثر من 2600 عامل إسعاف إضافي يخططون للإضراب في أواخر يناير بسبب الأجور.

وسينضم أعضاء "يونايت" إلى زملائهم المنتمين إلى نقابة "يونيسون" في إضراب يوم 23 يناير ، حيث دعا رؤساء المستشفيات إلى "محادثات جادة" بين الحكومة والنقابات لتجنب "المزيد من الضغط على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية المنهكة بالفعل".

واعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الإضراب يمثل تصعيدًا في النزاع ، حيث من المقرر أن يشارك عدد أكبر من العمال فى إضراب صناعي بشكل أكبر مما كان عليه خلال إضراب ما قبل عيد الميلاد.

وسيضرب الموظفون في ويلز والشمال الغربي والشمال الشرقي وشرق ميدلاندز لمدة 24 ساعة ، بينما سيستمر الإضراب في ويست ميدلاندز لمدة 12 ساعة من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً. وسيشارك أعضاء "يونايت" الذين يعملون في خدمة سيارات الإسعاف فى ويلز فى اليوم الأول من الإضراب في 19 يناير.

وقالت نقابة "يونايت" إنه كما هو الحال مع إضرابات سيارات الإسعاف في ديسمبر ، سيتم توفير غطاء طارئ للحالات الحرجة أثناء الحدث.

وقالت شارون جراهام ، الأمين العام لنقابة "يونايت": "لم يُترك لعمال الإسعاف في النقابة أي خيار سوى القيام بإضراب . إنهم يقاتلون لحماية المرضى ، وإنقاذ خدمة الإسعاف وخدمة الهيئة الصحية الوطنية نفسها ، فضلاً عن إعالة أسرهم".

وقالت جراهام إن الحكومة كان لديها "شهور للتدخل وإنهاء هذا النزاع" لكنها "فشلت في القيام بذلك".

وأضافت: "المحادثات التي تنظمها الحكومة ليوم الإثنين تبدو مرة أخرى وكأنها لن تنجح ومن الواضح أنها ليست مفاوضات بشأن الأجور ".