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100 مليون صحة.. فحص 29.2 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة

السبت، 07 يناير 2023 08:00 ص
100 مليون صحة.. فحص 29.2 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة مبادرة 100 مليون صحة
كتب – وليد عبد السلام

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رصد تقرير لوزارة الصحة والسكان جهود الدولة فى إطلاق المبادرة الصحية "100 مليون صحة"، حيث شملت إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، فى الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وقد صدر توجيه رئاسى باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات، وساهمت المبادرة فى خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنوياً، وتم فحص أكثر من 90 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المبادرات تحت مظلة "100 مليون صحة"، إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد فى مارس 2022، والتى تعد امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.

كما تضمنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة في يوليو 2018، وذلك بتكلفة 12 مليار جنيه حتى الآن، وتم تسجيل 1.4 مليون مواطن على المنظومة وعلاج 1.4 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والتى تم إطلاقها فى يونيو 2020، فاستهدفت أصحاب الأمراض المزمنة لمن فوق الـ35 عاماً، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وتم فحص 29.2 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى الآن.

كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة فى يوليو 2019، لتقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، بتكلفة 602.9 مليون جنيه حتى الآن، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عامًا حتى الآن.

وعلى صعيد متصل تشمل المبادرات الصحية إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، فى مارس 2020، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص 1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة.


100 مليون صحة

مبادرات رئاسية

فيروس سي

قوائم الانتظار

دعم صحة المراة

الامراض المزمنة

والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي



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