وفد هيئة تنمية الصعيد فى لقاء جماهيري لمناقشة الأنشطة الحرفية بالمجمع الصناعى.. صور

قام وفد هيئة تنمية الصعيد بعمل زيارة ميدانية لقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك لعقد لقاء جماهيرى لمواطني القرية لاستطلاع رأيهم فى الأنشطة الحرفية التي يرغبون بها في المجمع الحرفي الصناعي لتوفير فرص عمل لشباب القرية.

والمجمع الصناعي الحرفي تشرف عليه هيئة تنمية الصعيد بقرية الشغب بمركز إسنا ويقع على مساحة 600 متر، حيث قام أهالى القرية بعرض العديد من المشروعات مثل الحياكة وتصنيع الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة والمشروعات البيئة الصغيرة، وحضر اللقاء ياسر جاد الرب مدير ادارة التخطيط بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى بجهاز تعمير البحر الأحمر فرع الأقصر، والمهندس محمود صادق مسئول حياة كريمة، ونورا أحمد عثمان مسئول المشاركة المجتمعية بحياة كريمة بمحافظة الأقصر، وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب.

وكان قد استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وفد هيئة تنمية الصعيد ويضم مازن شقوير مسئول التواصل الحكومي والمجتمعي وأحمد شاكر عضو المكتب الفني بالهيئة، وذلك في إطار التعاون بين هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها الهيئة منذ بدء تفعليها في عام 2019 وحتى الآن، بناءاً على توجيهات القيادة السياسية من أجل تقليل نسب البطالة والفقر وزيادة فرص العمل في كافة محافظات الصعيد التي تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الصناعية والتنموية والزراعية والحيوانية وذلك بالاعتماد على أبناء الصعيد أنفسهم ، وكذا تناول اللقاء الوضع الحالي للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب بمركز إسنا الذي يقع على مساحة 600 متر.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على أهمية أن ينتج العاملين بمجمع الصناعات الحرفية منتجات تخدم البيئة وتوفر ما يحتاجه المجتمع المحيط لكل مجمع ومن المكونات المحيطة بهم وتراعى المعايير التي أقرها مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ cop 27، وأشاد بما توفره هذه المجمعات من فرص عمل للشباب والحفاظ على الحرف التراثية وسلامة الغذاء في صعيد مصر.



هيئة تنمية الصعيد فى لقاء جماهيري بقرية الشغب بإسنا



وفد هيئة تنمية الصعيد فى لقاء جماهيري بقرية الشغب بإسنا