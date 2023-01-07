وفد قضاة جنوب سيناء يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالعباسية

حضر وفد من نادي قضاة جنوب سيناء، للمقر البابوي بالعباسية لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وقداسة البابا تواضروس الثاني، وزملائهم من القضاة المسيحيين.





وترأس الوفد المستشار سامح عبد الوهاب سكرتير عام النادي ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية والمستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الجنايات والمستشار باسم الدسوقي رئيس محكمه الجنايات.





وقدم الوفد، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية، واطمأنوا على صحة قداسته، وكان في الاستقبال نيافة الأنبا دانيال نائبا عن قداسه البابا في جو شملته المحبة والود.