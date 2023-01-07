اليوم السابع
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وزير دفاع أوكرانيا يتحدث مجددا عما تبقى لدى روسيا من صواريخ

السبت، 07 يناير 2023 02:00 ص
وزير دفاع أوكرانيا يتحدث مجددا عما تبقى لدى روسيا من صواريخ الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أدلى وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بتصريح دوري جديد عما تبقى لدى روسيا من صواريخ.

ووفقا لمخطط إنفوغرافيك نشره الوزير الأوكراني ، يوجد لدى روسيا 536 صاروخا استراتيجيا من مختلف الأنواع.

وحسب معطيات ريزنيكوف، تمثل هذه الصواريخ 19٪ من إجمالي ما كان لدى روسيا من هذه الأسلحة في فترة ما قبل الحرب.

وقام الوزير كذلك بجرد وإحصاء " ما تبقى لدى روسيا من الصواريخ التكتيكية الروسية"، ووفقا له يبلغ هذا العدد 7310 (أو 78٪ من العدد الأصلي).

كذلك زعم وزير دفاع أوكرانيا بأنه بقي لدى روسيا، فقط 90 طائرة بدون طيار من طراز "غيران" (12٪).

قبل أسبوع، أدعى ريزنيكوف بأنه بقي روسيا لدى فقط حوالي 13٪ من الصواريخ لمجمعات "إسكندر"، وبأن روسيا لم تعد قادرة على إنتاج المزيد منها.


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