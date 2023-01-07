تصريحات مخيّبة لآمال كييف في الحصول على دبابات "أبرامز" الأمريكية

وكالات

أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا لورا كوبر، أن واشنطن ستزوّد أوكرانيا في إطار حزمة المساعدات الجديدة، بـ 18 عربة مدفعية أوتوماتيكية.

وأشارت كوبر في مؤتمر صحفي، الجمعة، إلى أن "حزمة المساعدات تشمل ايضا التزامات مهمة في مجال سلاح المدفعية.

وقالت: "هناك 18 مدفعية من طراز M109A6 Paladin من عيار 155 ملم وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم."

ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن "هذا هو أول توفير لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، والتي ستوفر حماية أكبر وقدرة على المناورة مقارنة بمدافع الهاوتزر التي تم تسليمها سابقا، كي تُكمل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع التي قدمها الحلفاء سابقا."

دبابات أبرامز

وفي سياق متصل، أوضحت كوبر أن الولايات المتحدة تعتقد بحاجة أوكرانيا إلى دبابات، إلا أن تشغيل "أبرامز" أمر صعب للغاية."

مضيفا "نتفق تماما على أن أوكرانيا تحتاج الدبابات، هذا هو أحد أسباب إعادة تجهيز دبابات (تي -72) بالشراكة مع هولندا. لقد وصلت بالفعل إلى ساحة المعركة. ولكن يجب مراعاة اعتبارات الصيانة والجاهزية. لا تستهلك أبرامز الكثير من الوقود فحسب، بل يصعب أيضا صيانتها. لذلك نريد النظر في كل الاحتمالات فيما يتعلق بالدبابات ".