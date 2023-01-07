جاء ذلك خلال لقائه قائد قوات التحالف في عدن العميد الركن حسين الحربي، لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، وطبيعة الموقف العسكري في ظل اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المسلحة اليمنية في أكثر من جبهة.

من جانبه، أكد قائد التحالف في عدن، استمرار التحالف في تقديم أوجه الدعم لليمن وقواته المسلحة حتى ينعم بالأمن والاستقرار والسلام الدائم.