استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 10جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 8جنيهات.

-البسلة 19 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا 10 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‎-فاصوليا بـ10 جنيهات.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ12 جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.

-يوسفى 7.5 جنيه.

-الرومان بـ10 جنيهات.