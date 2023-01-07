ميناء دمياط يستقبل 15سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، "أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 10 سفن"، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16451 طن تشمل 1200 طن مولاس و 9300 طن ملح و 3521 طن و الواح جبس و 1500 طن يوريا و 930 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36928 طن تشمل 285 طن بازلاء و 11081 طن خردة و 1973 طن حديد و 3567 طن ابلاكاش و 1230 طن خشب زان و 15175 طن سكر و 311 طن ذرة و 2998 طن فول صويا و 1323 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 308 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 473 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 193 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1515 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 79019 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72456 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2526 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3070 شاحنة.