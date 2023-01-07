اليوم السابع
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من هو رئيس مجلس النواب الأمريكى الجديد كيفين مكارثى

السبت، 07 يناير 2023 06:20 م
من هو رئيس مجلس النواب الأمريكى الجديد كيفين مكارثى كيفن مكارثى
كتب محمد جمال

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انتهت حال من الفوضى لم يشهدها الكونجرس منذ أكثر من 160 عامًا، بعد 15 جولة تصويت، حيث تم انتخاب الجمهورى كيفن مكارثى رئيسا لمجلس النواب الأمريكى، وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثى ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين"، معبرا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين وأن الناخبين ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معه.
 

من هو مكارثى ؟ 

 
ولد كيفن مكارثى فى مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا فى 26 يناير 1965.
 
درس إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا.
 
أصبح نائبا في مجلس النواب الأمريكى فى 2007 للمرة الأولى.
 
أصبح زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عام 2014.
 
كان من أوائل المؤيدين لخوض دونالد ترامب السباق الرئاسي عام 2016.
 
اختير زعيما للأقلية الجمهورية في مجلس النواب عام 2019.
 
بعد انتصار بايدن فى انتخابات 2020، أيد مكارثى موقف ترامب المتمثل فى إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج.
 
لاحقا، دان مكارثى اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.

كيفن مكارثى

النواب الأمريكى

الكونجرس

أمريكا

روسيا



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