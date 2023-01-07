محافظ كفر الشيخ: زراعة 217 ألف شجرة بقرى ومدن المحافظة ضمن "100 مليون شجرة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن نصيب محافظة كفر الشيخ من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الرئاسية، لزراعة 100 مليون شجرة، 217 ألف شجرة، مؤكداً أنه وجه بزراعة الأشجار المثمرة في المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وجامعة كفر الشيخ، والمعاهد والكليات بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، ومحطات الصرف الصحي، والأماكن المغلقة، للحفاظ على تلك الأشجار، إضافة لزراعة الأشجار بالقرى والميادين والشوارع بمدن المحافظة.

وعقد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، منسق المبادرة، ومحمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة، وعدد من المسئولين، لتشكيل لجنة للإشراف على استلام تلك الاشجار، وتحقيق أقصى استفادة منها، برئاسة السكرتير المساعد، وعضوية البيئة والزراعة ومجالس المدن، والاستعانة بمركز البحوث الزراعية، ووضعها بالمشتل الرئيسي، وتوزيعها لزراعتها بالقرى والمدن.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن قرى مراكز المحافظة شهدت زراعة 15 ألف شجرة، منها أشجار مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس وعدد من المصالح الحكومية، ضمن المبادرة الرئاسية، وسيتم استلام 217 ألف شجرة لزراعتها، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة لزراعة أكثر من 260 ألف شجرة.