اليوم السابع
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السبت، 07 يناير 2023 06:47 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ: رفع 2009 أطنان قمامة وأتربة بقرى المحافظة واستمرار حملات النظافة

السبت، 07 يناير 2023 05:47 م
محافظ كفر الشيخ: رفع 2009 أطنان قمامة وأتربة بقرى المحافظة واستمرار حملات النظافة كنس الشوارع بدسوق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة، بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أنه تم رفع 1989 طن قمامة بالشوارع والميادين والقرى، إضافة لرفع 20 طن أتربة، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي، وفوه، ودسوق، والبرلس، ومصيف بلطيم، للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية او تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في اطار استمرار الحملات المكبرة ونظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الانارة العامة والحدائق من خلال معدات وعمال مجالس المدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

 

رف المخلفات بالبرلس
رف المخلفات بالبرلس

 

رفع المخلفات بالمصيف
رفع المخلفات بالمصيف

 

رفع القامة بدسوق
رفع القامة بدسوق

 

كنس الشوارع بدسوق
كنس الشوارع بدسوق

 


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