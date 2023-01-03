محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدي بشبين الكوم لمخالفته اللوائح والقوانين

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق مخبز بلدي بناحية اصطبارى – مركز شبين الكوم لمدة شهر كعقوبة إدارية، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات، حيث تبين وجود نقص فى وزن الرغيف.

وفي ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أنه تم خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 وحتى 3 يناير 2023 شن حملات تموينية، أسفرت عن تحرير (825 ) محضر تمويني، تنوع ما بين ( 346) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و( 479)محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى .

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري، مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.