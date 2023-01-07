محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز قوص بتخفيضات تصل إلى 30%

وقال محافظ قنا، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية،

وأضاف الداودي، أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي ، و التجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار علي إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.

وكلف محافظ قنا، وكيل وزارة التموين بالإشراف المستمر علي المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.