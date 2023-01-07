اليوم السابع
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السبت، 07 يناير 2023 06:47 م
أكرم القصاص
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محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز قوص بتخفيضات تصل إلى 30%

السبت، 07 يناير 2023 06:40 م
محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز قوص بتخفيضات تصل إلى 30% محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بقوص
قنا صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمدينه قوص، رافقه الدكتور حازم عمر ، نائب المحافظ، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية .
 
 
وقال محافظ قنا، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، 
 
 
وأضاف الداودي، أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي ، و التجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار علي إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.
 
 
وكلف محافظ قنا، وكيل وزارة التموين بالإشراف المستمر علي المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.
 
 

 


معرض اهلا رمضان

بيع سلع بقنا

مركز قوص

اخبار قنا



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