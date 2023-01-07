محافظ بورسعيد: "متسمعوش للسوشيال ميديا.. وزي ما قال الريس: متخافوش"

بورسعيد - محمد عزام

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، المواطنين، اليوم السبت، بعدم الالتفات إلى ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف المحافظ بكلمته، خلال ترأسه وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل": "متسمعوش للسوشيال ميديا، فمصر الدولة الوحيدة في العالم التي تعيش استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وزي ما قال الريس: "متخافوش".

وأكد محافظ بورسعيد، على أن الجميع يأتي للتهنئة كل عام لتجديد العهد أن نظل دائمًا معًا نحب بعضنا البعض، لافتًا إلى أن المصريين نسيج واحد وكلنا أصحاب الأرض الوحيدة في العالم التي يتجلى فيها المولى.

ضم الوفد كل من: الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.