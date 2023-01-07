أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة "الأنبا بيشوي".. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، إقبالا كثيفا من الأقباط لأداء قداس عيد الميلاد المجيد.

ترأس إقامة القداس، كبار كهنة الكنيسة وهم : القمص بولا سعد ، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى بجانب حضور العديد من رجال الدين المسيحى .

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد، وسط حضور كبير داخل الكنيسة .

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة والسعادة بحلول عيد الميلاد المجيد.

وعلى جانب آخر أكد مصدر من مديرية الصحة ببورسعيد، عن تواجد سيارة إسعاف بشكل ثابت طيلة أمس أمام كل كنيسة فى محافظة بورسعيد لتقديم الخدمات الطيبة للمواطنين في أي حالة طوارئ.

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس استنفار أمنى مشدد، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين إنتهاء إقامة قداس عيد الميلاد المجيد.