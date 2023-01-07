اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة "الأنبا بيشوي".. صور

السبت، 07 يناير 2023 01:38 ص
أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة "الأنبا بيشوي".. صور القداس
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، إقبالا كثيفا من الأقباط لأداء قداس عيد الميلاد المجيد.

ترأس إقامة القداس، كبار كهنة الكنيسة وهم : القمص بولا سعد ، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى بجانب حضور العديد من رجال الدين المسيحى .

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد، وسط حضور كبير داخل الكنيسة .

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة والسعادة بحلول عيد الميلاد المجيد.

وعلى جانب آخر أكد مصدر من مديرية الصحة ببورسعيد، عن تواجد سيارة إسعاف بشكل ثابت طيلة أمس أمام كل كنيسة فى محافظة بورسعيد لتقديم الخدمات الطيبة للمواطنين في أي حالة طوارئ.

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس استنفار أمنى مشدد، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين إنتهاء إقامة قداس عيد الميلاد المجيد.

 

152207-مدير-العلاقات-العامه-بالكنيسة
 
347643-حضور-القداس
 
424683-احد-الأطفال
 
430816-الأطفال-بالقداس
 
446309-قداس-عيد-الميلاد
 
461189-الحضور-من-السيدات
 
541083-الحضور-من-السيدات-والأطفال
 
 
611376-الترانيم

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

عيد الميلاد المجيد



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس في طنطا

السبت، 07 يناير 2023 12:05 ص

صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الجمعة، 06 يناير 2023 11:30 م

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى

الجمعة، 06 يناير 2023 11:23 م

قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم جنوب الأقصر وسط أجواء احتفالية.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 11:15 م

ليلة عيد الميلاد.. مظاهر الاحتفال فى الأعمال الأدبية العالمية

الجمعة، 06 يناير 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة