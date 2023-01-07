محافظ بني سويف يهنئ أبناء الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد.. صور

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف ، الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، وذلك لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي، رئيس المدينة وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر

وتقدم المحافظ بالتهنئة لقيادات ومسؤولى الكنيسة وفي مقدمتهم القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والذي رحب بمحافظ بني سويف، د.محمد هاني غنيم، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء بني سويف خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة ، معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد شهد صباح الجمعة، الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة ميلاد السيد المسيح بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بحضور محافظ القاهرة ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية وقيادات الطائفة الإنجيلية من محافظة بني سويف، وفي حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات.

وخلال حضوره الاحتفال بقصر الدوبارة، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لقيادات ومسؤولى الطائفة الإنجيلية بمصر، معربًا عن سعادته وحرصه على المشاركة في تلك الاحتفالية التي سادتها أجواء وروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.