محافظ بني سويف يزور دير ناصر لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد

بنى سويف هانى فتحى

قدم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "صباح اليوم" التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير 2023، فى زيارته لعدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة، والتى رافقه خلالها كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المقدم أيمن محمد قرنى نائب المستشار العسكرى للمحافظة، على يوسف رئيس مركز ناصر وبعض رجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر.

بدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطونى بدير الأنبا انطونيوس، على أس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم لهم فى العيد، وتقديرهم الكبير للمحافظ للدكتور محمد هانى غنيم وحرصه الدائم على التواجد معهم فى كل المناسبات ومشيدين بالمجهود الكبير الذى يبذله رجال الأمن فى سبيل أن يحيا الجميع فى أمن وسلام واستقرار.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد الميلاد عيد للشعب المصرى والفرحة للجميع، وهذه هى عظمة وطننا الغالى مصر الذى ضرب أروع الأمثلة فى التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التى تسود أفراده، مؤكد أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها بكافة أطيافه، وأن بنى سويف تعد مثالاً ونموذجا للوحدة الوطنية، داعيا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة بأيدى أبنائها وأن يكون العام الجديد عام خير ونماء وتقدم واستقرار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم كان قد شهد "مساء أمس الجمعة" قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانيتى ببا وبنى سويف، وبحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



محافظ بني سويف يزور أديرة ناصر



محافظ بني سويف يزور دير مدينة ناصر



محافظ بني سويف فى أديرة ناصر