اليوم السابع
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محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد في المحلة.. صور

السبت، 07 يناير 2023 04:04 م
محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد في المحلة.. صور محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط
الغربية عادل ضرة

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قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط بكنيسة العذراء بالمحلة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وأحمد المغاورى سليمان رئيس حى أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حى ثان المحلة والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

 

كان محافظ الغربية قد حضر أمس الجمعة صلاة القداس بكنيسة مارجرجس بطنطا، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذى وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، فى إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا خلال العظة، على أهمية التسامح والسلام فى كل الأديان السماوية، فهى نعمة من النعم التى يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش فى سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير.

 

وكان قد كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية القائمين على تنفيذ القوافل التعليمية التنويرية بالمحافظة والتى تم تنفيذها بكلا من المحلة الكبرى وزفتى بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتنمية المحلية، بهدف النهوض بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

وخلال كلمته أكد رحمى على أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تهدف فى المقام الأول لبناء الإنسان المصرى والاهتمام بتعليمية، وعليه فقد أولت المحافظة اهتماماً بالغا بتنمية الإنسان والاهتمام بتنويره وتعليمه، مشيدًا بالقوافل التى تم تنفيذها وخاصة بعد الإقبال الكبير الذى شهدته من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، إذ تعود المحافظة من أكثر المحافظات إقبالاً على القوافل، كونها تتضمن مجموعة من الأستاذة الخبراء فى مختلف المواد الدراسية ووضع الامتحانات.

 

محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط (1)
محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط (1)

محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط (2)
محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط (2)
 

 


محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

اعياد الميلاد المجيدة

المحلة

كنائس المحلة



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