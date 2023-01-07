محافظ الدقهلية: رفع 298 طن قمامة و40 طن أتربة من طرق وميادين المنصورة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، مضيفا أنه تم رفع 298 طن قمامة و40 أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 95 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه أوضح المحاسب نادر محى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه قد استمر التنسيق مع كل من، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة, والمحاسب المتولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى، من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية، وشمل المرور، شارع الجيش وشارع الجمهورية والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية آداب والجامعة، وعبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وقلونجيل والدراسات، وقناة السويس والعبور وسندوب والمجزر وكوبرى سندوب وكوبرى المرور، وفى مجال التشجير والتجميل تم تمهيد الأحواض بدوران توشكى تمهيدا لزراعتها وقص وتهذيب الاشجار بشارع الجيش وزراعة الأحواض أمام كلية التربية الرياضية بشارع جيهان، وفى مجال الكهرباء تم مراجعة الخلايا والأعمدة بشارع المضرب بعزبة الشال وتفريعاتها ومدخل شارع الدراسات، كما شملت الاعمال تطهير بيارات الأمطار بشارع الجيش والمشاية والجمهورية، كما استمرت أعمال الكنس ورفع الأتربة من عدد من الشوارع الرئيسية وبجوار ديوان عام المحافظة، وكذا استمرت أعمال الجمع المنزلى للقمامة على مدار الثلاث ورديات وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

وأضاف أن المعدات المشاركة فى الحملات شملت سيارات حمولة ما بين 5 و10و20 طن ومكابس وقلابات و8 سيارات نصف طن و2سيارة مياة لرى الجزر الوسطى والحدائق و2 سيارة مكنسية و2 سيارة كهرباء.

وفى نطاق مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، أنه تم متابعة تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة /أجا بطول 500متر حيث تم "تركيب بلدورات واستعدال مناسيب سور وأعمدة الكورنيش وعمل صبة خرسانية أرضية وتركيب الفواصل المضيئة بمسافة بينيه 1متر بالبلدورات وتركيب 64 عامود إنارة ديكورى وتركيب 4 بلاعات صرف مطر وتركيب باكيات الحديد ما بين الأعمدة وتركيب حجر الهاشمة والمايكة بالسور، وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائم على تنفيذ المشروع.

وأكد "المحافظ" على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.