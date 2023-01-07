محافظ الدقهلية يطلع على تقرير إزالة عدد من حالات التعدى المخالف بالمنصورة‎‎

الدقهلية - فريق المحافظات

اطلع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تقرير جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، لإزالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدى على الأرض الزراعية.

وشهد مركز ومدينة المنصورة متابعة أعمال إزالة تعدى على أرض زراعية بقرية شاوه التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية بداخله غرفتين بارتفاع 4 أمتار وعلى مساحة 100 متر مربع بدون إخطار من جهة الولاية الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة، إضافة لمتابعة تنفيذ اعمال إيقاف مبانى مخالفة بدون ترخيص بقرية البقليه التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الخامس علوى وتم مصادرة الأخشب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.