عيادات متنقلة بأطقم طبية بمحيط الكنائس تزامنا مع عيد الميلاد المجيد بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع ‎‎

شهدت كنائس محافظة أسوان، انتشار فرق طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية، وعيادات متنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار التأمين الطبى للكنائس والمواطنين المترددين عليها، تزامناً مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، ومحافظ أسوان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف ، والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبى للكنائس ، وتعزيزها بأطباء فى مختلف التخصصات الطبية ، وأيضاً أطقم من الصيادلة ، والتمريض ، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم الدفع بـ 4 عيادات متنقلة تابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة ، وتقوم الفرق الطبية أيضاً بإجراء الفحوصات للسكر والضغط ، بجانب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس الكورونا .

فى المقابل، هنأ أشرف عطية، محافظ أسوان، الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بالمحافظة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الود والمحبة، ويرافقه نائبى المحافظ غادة يحيى وأحمد شعبان، بجانب أشرف فؤاد السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات الأخرى المحافظة.

كان فى استقبال المحافظ والقيادات، بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس والذين أعربوا عن تهنئتهم للمحافظ بعد حصوله على أفضل محافظ عربى فى جائزة التميز الحكومى العربى.

أشار محافظ أسوان، إلى روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس أثناء تهنئته للأقباط فى فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.



أطقم طبية



العيادات المتنقلة بمحيط الكنائس