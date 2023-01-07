مرور مفاجئ لرئيس كهرباء مصر العليا على قطاعات أسوان للتأكد من انتظام العمل

كتبت ـ رحمة رمضان

شهد قطاع كهرباء أسوان اليوم،، زيارة مفاجئة للمهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لجميع إدارات القطاع لمتابعة العمل بالقطاع والتأكد من انتظام والتزام العاملين بتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى.



وأكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه يقوم بعمل جولات مفاجئة بجميع قطاعات الشركة للتأكد من انتظام سير العمل، موضحا أنه حريص على زيارة مراكز خدمة العملاء بجميع المحافظات التابعة للشركة للتأكد من تقديم خدمة مميزة للمواطن.



وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأيام المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض الإدارات بمحافظات الصعيد التابعة للشركة لمراجعة نسبة التحصيل ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة ومراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي ومدى تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.



وقال صدقى، إن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين، وفي مجال خدمة العملاء تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.



وتابع صدقى، أن الشركة تعمل جاهدة للتيسير على المواطنين من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.



