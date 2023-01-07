شرطة التموين تضبط 961 قضية متنوعة خلال حملات مكبرة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (961) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 4 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11.050 طن أرز أبيض "عينى")، و(17) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3.204 طن أرز أبيض "عينى") (3) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (34.220 طن أرز شعير "عينى") و(49) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (212.790 طن أرز شعير "مستندى").

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 2 قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (1.379طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (3) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (251.750 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (1.930 طن "مكرونة - سكر") ، وكذا ضبط (292) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (3.100 طن دقيق أبيض "عينى" – 10طن أسمدة زراعية "عينى" - 10 طن أسمنت –1227عبوة سجائر).

كما تم ضبط (345) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (8 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 103 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 129 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 105 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (700 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1.640 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة، أبرزها:

ضبط (700 كيلو جرام دقيق بلدى "مستندى"- 1.640 طن دقيق بلدى "عينى" - 60500 لتر مواد بترولية "عينى" - 85220 لتر مواد بترولية "مستندى" - 4.250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 10 إسطوانات بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (268.634 طن "مستندى – عينى") أبرزها (700 كيلو جرام دقيق بلدى "مستندى" - 1.640 طن دقيق بلدى "عينى" - 3.100 طن دقيق أبيض "عينى" – 14.254طن أرز أبيض "عينى" - 34,220 طن أرز شعير "عينى" – 212.790 طن أرز شعير "مستندى" - 1.930طن "مكرونة - سكر" - 60500 لتر مواد بترولية "عينى" – 85220 لتر مواد بترولية "مستندى" - 1227عبوة سجائر – 253.129 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 4.250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 10 طن أسمدة زراعية "عينى" 10 إسطوانات بوتاجاز – 10 طن أسمنت) كان أبرزها الآتى:

- ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (7.200 طن أرز أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمدة زراعية "عينى") معبأة داخل شكائر "بدون مستندات" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (2.350 طن أرز أبيض"عينى") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (2.500 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر "بدون مستندات" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"عن ضبط 46 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 2057 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع.