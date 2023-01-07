سياح أجانب يزورون كنائس الأقصر لتقديم التهانى بعيد الميلاد المجيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، اليوم السبت، عدد من الأفواج السياحية خلال تواجدهم بالأقصر فى تلك الأيام، لتلقى التهنئة بقدوم عيد الميلاد المجيد، حيث تم تبادل التهاني وتقديم هدايا العيد فى كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا.

فيما احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء أمس الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم باسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، والقس بطرس يسي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة التأمين التي وضعتها مديرية أمن الأقصر.

فيما قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء امس الجمعة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكس والإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي، ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الميلاد لكنيسة الإنجيليين وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.



أسقف إسنا وأرمنت يستقبل السياح للتهنئة بالعيد



السياح فى كنائس إسنا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد



زيارة السياح للكنائس لتقديم التهانى بالعيد



سعادة السائحين خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد



سياح خلال تقديم التهاني بعيد القيامة المجيد