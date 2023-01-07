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سوق على مهلك.. المرور يحرر 12 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق

السبت، 07 يناير 2023 11:39 ص
سوق على مهلك.. المرور يحرر 12 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (56338) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (12673) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (332) مخالفة السير بدون تراخيص و(4) دراجات نارية مخالفة و(27) مخالفة موقف عشوائى و(60) مخالفة شروط الترخيص .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

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