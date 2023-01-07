رفض توصيل وجبة كشرى.. تجديد حبس عامل قتل سمسارا وأصاب صديقه بحدائق أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل بمحل كشرى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب قتل سمسار وإصابة صديقه فى حدائق أكتوبر بالجيزة.

قررت النيابة العامة بأكتوبر، في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام، وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان وصرحت بالدفن عقب التشريح، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى شهود عيان الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بحدائق أكتوبر، مما أسفر عن مقتل سمسار وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث أن عامل بمحل كشري وراء ارتكاب الجريمة، بسبب رفضه توصيل وجبة كشري للمجني عليهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل أحدهم بحدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عامل بمحل كشري، وبين سمسار وصديقه، بسبب الخلاف على بيع وجبة كشري مما أسفر عن مقتل السمسار، وإصابة صديقه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.