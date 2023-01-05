محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدان تخريج الدفعة 35 لكلية الطب

الإسماعيلية- صبرى غانم

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، باللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مثمناً جهوده ودعمه الكامل للجامعة وإيمانه الدائم بدور الجامعة المجتمعى، والذى ظهر جلياً فى تخصيص المحافظة لقطعة من الأرض لإنشاء مجمع العيادات التخصصية خلف المستشفى التخصصى يضم عيادات خارجية بكل التخصصات، مضيفاً أنه تم توقيع عقد إنشاء مبنى طب وجراحة الأطفال على مساحة 3300 متر للدور الواحد بإجمالى 15 ألف متر بتكلفة تفوق مليار جنيه، معلناً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح المرحلة الأولى من تأهيل وتطوير المستشفيات الجامعية لتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل للإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة.

ومن جانبه وجه اللواء شريف فهمي بشارة الطلاب بضرورة الأخذ بنصائح القيادات الجامعية فهي نصائح غالية لمستقبل أفضل، داعياً خريجي الدفعة 35 بالانضمام للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، تلك المنظومة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن مصرى، مقدماً نصيحه للطلاب بمواصلة التحصيل العلمى، مثمناً جهود الآباء والأمهات لتقديم خريج متميز متنوع المهارات للمساهمة فى تطوير وبناء مصرنا الغالية، متمنياً لبلادنا السلام والاستقرار.

وأضاف رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة قناة السويس تعتبر من أكبر المستشفيات الجامعية، التعليمية والعلاجية، وتخدم خمس محافظات على مستوى إقليم القناة وسيناء، مقدماً الشكر لأولياء الأمور الطلاب وذويهم لجهودهم ودعمهم لأبنائهم متمنياً لهم مزيداً من التقدم والاستمرار فى تحصيل العلم للانطلاق نحو المستقبل والارتقاء بمنظومة العمل الطبي، موصياً طلابه بالتعليم والتعلم المستمر.

يأتى الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب وبحضور الدكتوة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، وبإشراف الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نهى عبد الفضيل مدرس الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية.

وشهد الحفل حضور الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة أطباء مصر، والدكتور محمد فريد أمين عام نقابة أطباء مصر و الدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية.

بدأت مراسم الحفل بطابور عرض طلاب الدفعة الـ 35 بكلية الطب البشري، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الخريجين قدمتها أول الدفعة الطالبة آلاء الرحمن عبد الله كامل.

كما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كلية الطب تعد من الكليات المتميزة التي تسعى لتخريج طبيب قادر على التعامل مع المرضي بمنتهى الإنسانية، موضحاً لطلابه أن التحصيل العلمي جزء من المهنة فالطبيب مطالب بالتعليم والتعلُم المستمر وعلية أن يتصف بمجموعه من المميزات الهامة منها التفاعل، الفهم، الإطلاع المستمر، مثمناً جهود إدارة الجامعة برعاية الدكتور ناصر مندور وبدعمه المستمر.

بينما أشار الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر إلى أن الطبيب يجب أن يكون ممارس، معلم ، مدرب وباحث حتى يواكب منظومه الطبية الحديثه ويقدم خدمات متميزة للمرضى، مؤكداً أن للأطباء رسالة يجب أن ينقلوها لصغار الأطباء،واصفاً كلية الطب جامعة قناة السويس بأنها رائدة فى مجال التعليم الطبى المتوجه إلى خدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب أن اليوم هو يوم حصاد لجهد بذلتموه على مدار سنوات لتصلوا إلى هذة اللحظة التى انتظرتموها لتجنوا وتحصدوا ثمار جهدكم، ويجنى المجتمع نتاج عملكم وجهدكم لتطوير الخدمة الصحية والارتقاء بصحة أفراد المجتمع ككل، موجهاً رسالته لأبنائه الخريجين أن يكونوا أطباء حكماء فالطبيب عطاء بلا حدود فهو يتعامل مع الإنسان في أضعف حالاته مع المرض فكونوا العون والرجاء لكل من يحتاجكم.

فيما أكد الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب أن الطيب مسئول عن المخلوق الارقى فى الكون ألا وهو الإنسان، وبالتالي يحمل على عاتقه مسئولية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، فمصر لديها جيش يحمى استقرارها وآمنها ، وجيش أبيض يحمى صحة مواطنيها .

وفي ختام الكلمات الافتتاحية دعى الدكتور سعيد الشربيني نقيب أطباء الإسماعيلية الخريجين والخريجات الجدد من الأطباء لأداء القسم إيذاناً ببدء مزاولتهم المهنة، ثم عرض فيلم تسجيلي لأنشطة الطلاب خلال فترة الدراسة بالكلية.

وأهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لمحافظ الإسماعيلية تقديراً لمجهوده ودعمه الدائم للجامعة، وبدأت مراسم التكريم بتقديم شهادة تقدير للطلاب العشرة الأوائل بالترتيب وهم الطالبة آلاء الرحمن عبد الله ، ندى باسم محمود ،أحمد محسن السعيد، ندى ياسر عبد العظيم ،علا عدلى على ،عمرو أحمد إبراهيم السقا ، شروق مسعد سيد ، أية حسن عبيد ،مروة حجاج أحمد، منة الله عبد القادر.

وتم تكريم طلاب الدفعة فقد حصل 47 طالبا وطالبة على تقدير عام امتياز، و113 طالبا وطالبة على تقدير عام جيد جدا، وحصل 29 طالبا على تقدير جيد، وطالب بتقدير مقبول.