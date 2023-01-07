اليوم السابع
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ذا هيل: الفوز الصعب للجمهورى مكارثى برئاسة "النواب" ضربة جديدة لنفوذ ترامب

السبت، 07 يناير 2023 12:43 م
ذا هيل: الفوز الصعب للجمهورى مكارثى برئاسة "النواب" ضربة جديدة لنفوذ ترامب الزعيم الجمهوري كيفين مكارثي
كتبت رباب فتحي

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اعتبرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن فشل الجمهورى كيفن مكارثى فى تأمين الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكى إلا بعد 14 عملية تصويت، يمثل ضربة خطيرة أخرى للنفوذ السياسي لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، حيث تجاهل الجمهوريون المعارضون لرئاسة مكارثي مناشداته لدعمه للحصول على المنصب.
 
واعتبرت الصحيفة أنها أحدث علامة على أن قبضة ترامب الحديدية على حزبه تضعف، وهي حقيقة تثير تساؤلات حول محاولته للانتخابات الرئاسية 2024 بينما تمنح منافسيه مزيدًا من الثقة في قدرتهم على هزيمته في الانتخابات التمهيدية.
 
وقالت النائبة عن حزب المحافظين لورين بويبرت (جمهوري من ولاية كولورادو) في قاعة مجلس النواب يوم الأربعاء إن ترامب بحاجة لإخبار مكارثي بالانسحاب من المنافسة ، بينما قال النائب مات جايتز (جمهوري من فلوريدا) إنه "محزن" أن الرئيس السابق الرئيس أيد مكارثي.
 
علاوة على ذلك ، في تصرف يمكن وصفه بالتحدي أو الإطراء ، صوت جايتز لترامب ليكون رئيس مجلس النواب خلال الجولة السابعة من التصويت يوم الخميس.
 
قال بريان سيتشيك ، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري في أريزونا وخبير حملة ترامب الانتخابية: "أعتقد أن هذه علامة على تضاؤل نفوذه". 
 
 
ولجأ ترامب إلى منصته الخاصة بالتواصل الاجتماعي TruthSocial هذا الأسبوع لدعوة ما يقرب من عشرين جمهوريًا في مجلس النواب يعارضون مكارثي للالتفاف حول زعيم الحزب الجمهوري. كما أنه كان مشغولاً بتقديم بعض التعليقات على المفاوضات المغلقة.
 
وكتب ترامب يوم الأربعاء أن "أشياء جيدة للغاية تحدث خلف الكواليس بالنسبة للحزب الجمهوري". مفاوضات مكثفة ولكن ذكية .. إنهم جميعًا يحبون بلادنا ، ويريدون المضي قدمًا ، في أسرع وقت ممكن. سينتهي هذا "الحدث" بجعل الحزب الجمهوري أقوى وأكثر اتحادًا من أي وقت مضى ".
 
 

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