الخطاب الأول له.. رئيس الكونجرس الأمريكي يتعهد بتحقيق اقتصاد قوي

كتبت رباب فتحى

انتخب الزعيم الجمهوري كيفين مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي في تصويت دراماتيكي في وقت متأخر من الليل، بعد النجاح فى تجاوز تمرد استمر أيام من كتلة من المحافظين اليمينيين، ليتمكن أخيرًا من الفوز في المحاولة الخامسة عشرة التاريخية من التصويت.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن فوز مكارثي بمنصب المتحدث جاء بعد 14 هزيمة وسلسلة من التنازلات للمشرعين المحافظين ، الأمر الذي من شأنه أن يضعف سلطته بشكل كبير مع تعزيز نفوذهم على أغلبية الحزب الجمهورى الجديدة في مجلس النواب.

وتعهّد كيفن مكارثي، اليوم السبت، بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأمريكيين، مؤكدا التزامه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها وليس الحزب أو الكونجرس فقط.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب - في أول خطاب له؛ حسب ما نقل تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن المجلس سيلتزم بوقف إنفاق واشنطن المسرف وتخفيض سعر منتجات البقالة وأسعار الغاز والسيارات والمنازل وكبح الدين الوطني المتزايد، بالإضافة إلى خفض تكلفة الطاقة على الأسر وخلق وظائف بمرتبات جيدة.

وأضاف أن المجلس سيعمل على تمرير مشروعات قوانين لإصلاح مشكلات البلاد الموروثة بدءا من الحدود الجنوبية إلى سياسات الطاقة ومشكلات التعليم. كما سيتم إنشاء لجنة من الحزبين لدراسة كيفية استعادة مئات الآلاف من الوظائف التي ذهبت إلى الصين لكي تتمكن بلاده من الفوز بتلك المنافسة الاقتصادية.

وأكد مكارثي أن المجلس سيستخدم كافة سلطاته للقيام بواجباته، متعهدا بتمثيل والدفاع عن دافعي الضرائب وألا يتم تجاهل أي أزمة ومؤكدا على أهمية العمل الجاد واستعادة الثقة داخل البلاد.

يشار إلى أنه تم انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب بعد إجراء 15 جولة تصويتية.

و بعد فوزه فى معظم الجولات في وقت سابق يوم الجمعة ، صمد مكارثي أمام هزيمة مفاجئة في الاقتراع الرابع عشر في وقت لاحق من ذلك المساء لكنه حصل أخيرًا على المنصب في الجولة التالية بأغلبية ضئيلة ، فقط 216 صوتًا ، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت تم خلال جلسة شهدت الكثير من التوتر والصراخ وتوجيه الاتهامات، لكن معركة التصويت المريرة ، وهي الأطول منذ عام 1859 ، انتهت بعد فترة وجيزة ، عندما تغيرت بعض الأصوات لصالح مكارثى، مما أدى إلى خفض العتبة اللازمة للحصول على المنصب والسماح له بتأمينه.

وكانت حصيلة الأصوات النهائية 216-212 مع تصويت الديمقراطيين لقائدهم حكيم جيفريز ، ورفض ستة جمهوريين التصويت لمكارثي.

وعانق مكارثي المبتهج أعضاء فريق قيادته وحلفائه الذين وقفوا إلى جانبه طوال هذه الملحمة التي استمرت أيامًا. اندلعت الهتافات في مجلس النواب ، حيث شاهد أفراد الأسرة عملية التصويت وهي تتكشف. وصعد مكارثى إلى منبر المتحدث ، ورفع المطرقة وضربها ضربتين قويتين، وقال مازحا "كان ذلك سهلاً ، أليس كذلك؟".

وتابع مكارثي قائلاً: "لقد قال لي والدي دائمًا ، ليس المهم الطريقة التي تبدأ بها ، وإنما الطريقة التي تنتهي بها."

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