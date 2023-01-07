حياة كريمة فى البلد.. خطوة واسعة بمشروعات المبادرة الرئاسية بأبوسمبل.. صور

مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارسأخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعاات خدمية فى شتى المجالات،حيث تعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعاات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن القرى المدرجة قرية أبوسمبل بمركز إدفو والتى تضم 7 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 18 ألف نسمة.

والمشروعاات الجارية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، تشمل مختلف القطاعات الخدمية، منها إنشاء مدرسة أبوسمبل شرق الإبتدائية،بنسبة 100% ومشروعا السوق الأسبوعى بنسبة تنفيذ 100%، ومركز شباب توشكى غرب، ومشروعا مد وتدعيم شبكات الكهرباء بأبوسمبل وتوابعها، ومشروعا مد وتدعيم كابلات الاتصالات من أبراج المحمول بتوشكى شرق، لتساهم هذه المشروعاات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، علاوة على مشروعا إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، فيما جارى العمل فى مشروعا إنشاء محطة كهرباء مغذى توشكى الجديدة.

وتتواصل نجاحات مشروعاات المبادرة الرئاسية حيث يجرى إنشاء المجمع الزراعى بالحصايا، ومشروعا إنشاء المجمع الخدمى، ومشروعا إنشاء مجمع الخدمات الحكومية،يأتى ضمن 31 مجمعا على مستوى محافظة أسوان.

حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن، ومجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمعا، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة، ومشروعا إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات.

ومشروعا إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

كما تم تسليم موقع مركز تموين وهايبر توشكى بقروى أبوسمبل كما تسليم الموقع الذى تم تخصيصه لمركز تموين وهايبر بقرية توشكى غرب من مديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث يخدم الهايبر المواطنين بقرى ( توشكى غرب - توشكى شرق-ابوسمبل-توماس - قسطل ).

ويتكون المبنى من دور ارضى وطابقين ويضم فرع هايبر المصرية بالدور الارضى ومركز خدمه المواطنين بالدور الاول ومكتب خدمه التجار بالدور الثانى وتم التنسيق الكامل مع كافة الجهات والتنبيه على الشركة المنفذه للمشروعا بسرعه البدء فى الأعمال وعمال الجسات الأرضية لتنفيذ هذا التكليف الذى يساهم فى خدمة المواطنين فى القرى.

كما تمت أعمال معاينة التشغيل التجريبى لمحطة الرفع بقرية أبو سمبل بحضور مهندسين الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى ومشرفى الشركه المنفذه للمشروعا تمهيدًا للتسليم الابتدائى للمحطة.

كما يجرى بالوحدة المحلية لقروى ابوسمبل أعمال إحلال وتجديد كوبرى الزراعات بقرية ابوسمبل بنسبه تنفيذ 50% وكوبرى زراعات توشكى بنسبه تنفيذ أعمال 60%.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعاات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 مليون جنيه.

حيث تم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جارى العمل ب 619 مشروعا أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعاات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعاات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعاات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز، محذرًا بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان إسمها، لأن توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعاات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعاات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولًا بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمعا صناعيا، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابع لسكن كريم.