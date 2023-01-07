جارديان: انتهاء إضراب للسكك الحديدية فى بريطانيا اليوم وسط تفاؤل بحل الأزمة

كتبت رباب فتحى

ينتهى اليوم السبت إضرابات السكك الحديدية فى المملكة المتحدة، بعد أربعة أسابيع من الاضطراب المستمر الناجم عن الإضراب للخلاف حول الأجور وظروف العمل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه سيتم تشغيل حوالي واحد فقط من كل خمسة قطارات في جميع أنحاء بريطانيا العظمى يوم السبت بعد انتهاء إضراب لمدة 48 ساعة من قبل أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، مع عدم وجود خدمات صباحية أو مسائية مبكرة وجدول زمني مقلص بين المدن الرئيسية والمناطق الحضرية.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك قطارات في كثير من مناطق ويلز واسكتلندا وريف إنجلترا ، حيث سيضرب الآلاف من عمال الإشارات فى نقابة شبكة السكك الحديدية بالإضافة إلى أطقم القطارات.

تم نصح الركاب بتجنب ركوب القطارات، ومواصلة التحقق من التحديثات في حالة حدوث المزيد من الإلغاءات إذا حاولوا السفر بالقطار.

وأوضحت الصحيفة أن الخدمات سترجع إلى طبيعتها بحلول وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد على معظم الخطوط ، على الرغم من أن بعض المشغلين حذروا من أن الأمر سيستغرق اليوم كله للعودة إلى الحركة الطبيعية بشكل كامل.

وسيلتقي زعماء النقابات ورؤساء السكك الحديدية بوزير السكك الحديدية هوو ميريمان يوم الاثنين لاستئناف المحادثات لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

ورفضت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل عروض دفع منفصلة من شبكة السكك الحديدية ومشغلي القطارات في ديسمبر ، معلنة فترة 10 أيام إضراب وحظر العمل الإضافي المستمر لموظفي القطارات ، والذي انتهى هذا الأسبوع.

ولم يخطط الاتحاد ولا نقابة سائقي القطارات "أسليف" ، التي دخل أعضاؤها إضرابًا هذا الأسبوع أيضًا ، حيث توقفوا لمدة 24 ساعة يوم الخميس، إضرابا جديدا.

وقالت وزارة النقل بعد ظهر يوم الجمعة إن مشغلي القطارات أرسلوا عرضًا مكتوبًا إلى اتحاد "أسليف" بزيادة الأجور بنسبة 8٪ على مدار عامين لتدريب السائقين - زيادة بنسبة 4٪ في تاريخ 2022 و 4٪ أخرى اعتبارًا من يناير 2023. ، سيُلزم الاقتراح السائقين بالعمل أيام الأحد ، من بين تغييرات أخرى في ممارسات العمل.

وقال ستيف مونتجمري ، رئيس مجموعة توصيل السكك الحديدية ، إنه كان "عرضًا عادلًا وبأسعار معقولة في الأوقات الصعبة ، حيث يوفر زيادة كبيرة في رواتب سائقي القطارات مع إدخال الإصلاحات التي طال انتظارها". قالت المجموعة إنها سترفع متوسط راتب سائق القطار إلى ما يقرب من 65000 جنيه إسترليني فى السنة.