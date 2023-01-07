تفاصيل سقوط عاطلين قبل ترويجهما "كوكتيل" مواد مخدرة فى البساتين

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة فى البساتين، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، خاصة فى منطقة البساتين والمناطق المجاورة لها.

أضاف المتهمان أنهما يخزنان المواد المخدرة بمسكن أحدهما، تمهيدا للتواصل مع عملائهما هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، وأشارا إلى أنهما يتاجران بعدد من أنواع الموادا لمخدرة، منها الحشيش، والهيروين، والبودر، والآيس.

واعترف المتهمان باستخدامهما ميزان حساس ضبط بحوزتهما، لتجهيز وإعداد المواد المخدرة، لترويجها بين عملائهما، وأشار أحدهما إلى حيازته سلاح أبيض لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - ميزان حساس - سلاح أبيض).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.