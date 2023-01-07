اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 12:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على محاور الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية

السبت، 07 يناير 2023 10:55 م
تعرف على محاور الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، وأن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية، وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على محاور الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية.

1 - التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية.

1 - التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد .

3 - تطوير وتحديث منظومة الري وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه.

4 - التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.

5 - تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

6 - تطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية.

7 - الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

8 - سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل امداد، شبكة طرق،  تحول رقمي، بالاضافة الى التكيف مع التغيرات المناخية.

9 - الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

10 - تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

11 - إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة.

12 - تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

13 - زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

14 - توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

15 - تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.


تغير المناخ

وزارة الزراعة

المنتجات الزراعية

التوسع الرأسي

التوسع الافقى



الموضوعات المتعلقة

انخفاض إنتاج البن فى كولومبيا بنسبة 12% بـ2022 بسبب تغير المناخ

الخميس، 05 يناير 2023 01:17 م

القومى للبحوث ينظم ندوة "تأثير تغير المناخ على الغذاء" الاثنين المقبل

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:00 ص

10 مشروعات تنفذها وزارة البيئة لحماية الشواطئ من تغيرات المناخ.. تعرف عليها

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:00 ص

3 مبادرات مصرية تقود أفريقيا لمواجهة تغير المناخ على رأسها حياة كريمة لتنمية البلدان النامية.. التخطيط تطلق مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية.. و"البيئة" تؤكد قدرة تجربة مصر بملف المخلفات لأفريقيا

الأحد، 01 يناير 2023 11:00 م

5 وزارات تشارك في المشروع القومى لإدارة تغير المناخ للحد من انبعاث ملوثات الهواء.. البنك الدولى يموله بـ200 مليون دولار.. و"البيئة" تنتهى من التصميم الهندسى لأكبر مجمع لإدارة المخلفات

الأحد، 01 يناير 2023 07:00 ص

تغير المناخ يهدد أمريكا اللاتينية ويعرض 5.8 مليون شخص للفقر.. الجفاف يلاحق الدول ويسبب خسائر اقتصادية بعد انخفاض إنتاج المحاصيل.. الحرارة الشديدة تؤدى لتصدع الطرق وتأثر الخرسانات.. والغطاء الشجرى أحد الحلول

الأحد، 01 يناير 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة