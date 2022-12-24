تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.1%، وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.8%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 939.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 870.1 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 818.7 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 812.1 مليون جنيه، 700.5 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، قد تراجع بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 14482.93 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.80% ليغلق عند مستوى 2755.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعًا بنحو 3.3% ليغلق عند مستوى 4075.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 17513.07 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 3544.39 نقطة.