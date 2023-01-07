اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بيان سعودي بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة بمطارات المملكة

السبت، 07 يناير 2023 08:00 ص
بيان سعودي بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة بمطارات المملكة السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية الجمعة، على سؤال بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة في مطارات المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة التي أعلنت اليوم، حيث قالت ردا على استفسار بهذا الخصوص: "يعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".

واليوم الجمعة، نشرت الجريدة الرسمية في السعودية تفاصيل هذه القواعد التي يبدأ العمل بها بعد 30 يوما.


السعوديه

اخبار السعوديه

الكحول

هيئة الزكاه والضريبه

المملكه

حكومة السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة