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أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط الصومال خلال اليومين الماضيين، والتى أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - عن وقوف المملكة مع الصومال وشعبه ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددةً رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في الصومال. وعبرت الوزارة عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من ناحية أخرى، أدان اليمن التفجير الإرهابى بسيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال؛ ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، تضامن اليمن مع الحكومة والشعب الصومالي، ودعمه لكافة ما تتخذه الحكومة الصومالية من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية.

وجدد البيان موقف اليمن الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب..مقدما التعازي لذوي وأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.