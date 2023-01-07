انهيار جزء من سور منزل بإحدى قرى مركز مطاى في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انهار جزء من سور منزل بإحدى القرى التابعة لمركز مطاى شمال المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، ب انهيار جزء من سور منزل كائن بعزبة نجع أدريس التابعة لمجلس قروي منبال في مركز مطاي، مما أسفر عن وفاة الطفل "حمزة أحمد" عمره عامين، ومقيم بنفس العزبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وأنهار أمس الجمعة منزل ريفي قديم داخل قرية أم تسعة بمركز ملوي، في جنوب المحافظة، ملك "إسماعيل حلمي"، وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تبين أن المنزل مقام علي مساحة 150 مترا، بالطوب اللبن، ووخالي من السكان، ولم يسفر عن الحادث وقوع أي مصابين، وتم عمل كردون أمني وفصل المرافق، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص المنازل الملاصقة لبيان تضررها من عدمه.