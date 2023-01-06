انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان دون إصابات بشرية بالمنيا

ونهار منزل قديم غير مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات بقرية تابعة لمركز ملوى جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم ملك إسماعيل حلمي عباس بقرية أم تسعة التابعة للوحدة المحلية لقلندول بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن علي مساحة 150 مترا مربعا وخاليا من السكان، والجزء المنهار عبارة عن سقف الطابق الثاني، دون مصابين أو خسائر بشرية.

تم فرض كوردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، لإجراء المعاينة بمعرفة لجنة المنشات الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه.