اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوت الجوية العراقية: خطة تسليح في 2023 متطورة للمعارك ضد "داعش"

السبت، 07 يناير 2023 11:03 ص
القوت الجوية العراقية: خطة تسليح في 2023 متطورة للمعارك ضد "داعش" القوت العراقية
أ ش أ

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قال قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن شهاب جهاد، اليوم السبت، إن خطة التسليح في عام 2023 ستخصص لإدامة وتطوير الإمكانات الموجودة من أجل إدامة زخم المعركة الحالية ضد عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعرب جهاد - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن تهنئته للشعب العراقي كافة والقيادة العسكرية في ذكرى تأسيس الجيش العراقي 102، لافتا إلى أن هناك خطة لقيادة القوة الجوية خلال عام 2023 تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب، مبينا أنه في حالة الاحتياج إلى شراء سلاح جديد سيكون هناك تخطيط لرفع طلب إلى القيادة .

وكان قائد القوة الجوية قد أكد ، في وقت سابق، أن الأسطول الجوي العراقي جاهز لإنجاز مهامه الأساسية وإسناد القوات الأمنية وتأمين الحدود، مشيرا إلى الحاجة لمعدات متطورة من أجل كشف الخروقات عند الحدود العراقية.

 


القوت الجوية العراقية

2023

داعش

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