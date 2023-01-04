اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 08:09 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادية داعشية في كركوك

الأربعاء، 04 يناير 2023 07:00 م
الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادية داعشية في كركوك القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على ما يسمى بـ"مسؤولة الحسبة" في تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة كركوك.


وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة بشعبة استخبارات وأمن الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب، أسفر عن إلقاء القبض على إحدى المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) والتي عملت ما يسمى مسؤولة الحسبة في عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة"، مشيرًا إلى أنه تم تسليمها إلى جهة المختصة.


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