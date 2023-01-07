القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية فى بلبيس بالشرقية

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "حسين ح ع ح" 31 عاما جزار مقيم قرية العدلية نطاق مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، أن "ع أ ز" مقيم سعدون بلبيس، ارتكب الواقعة، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بمنطقة البر الشرقى نطاق قرية السلام دائرة مركز بلبيس لخلافات مالية بينهما، ولاذ بالفرار، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم والسلاح المتسخدم فى الواقعة بعد ساعات من ارتكابها، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 155 إدارى لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وجارى التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول 7 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص، بالطريق الإقليمي القادم من العبور باتجاه الشرق بين الكارتتين، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.