الفوارغ أشهر الأسماك عند الدمايطة.. بائعون: خير كتير وسعره رخيص.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

مع اقتراب فصل الشتاء تستقبل أسواق الأسماك فى دمياط واحدا من أشهر أنواع الأسماك وأكثرها فائدة، أسماك الفوارغ أو "كنز الفسفور" الجميع ينتظر موسم هذا النوع على وجه التحديد، ربما كان لسعره البسيط وقيمته العالية الأثر فى هذا

ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير أسرار كنز الفسفور أشهر أنواع الأسماك فى أسواق دمياط كالتالى:

الفوارغ أطلق عليها هذا الاسم بسبب قيام العالمين فى هذا المجال بتنظيفها، يقومون أيضا باستخراج "البطارخ" والتى تعتبر أحد أهم كنوز هذا النوع والسبب فى كثرة الإقبال عليه.

يتنافس باعة الأسماك فى موسم الفوارغ على تقديم أفضل الأسعار لجذب الجمهور، ليتراوح أسعاره ما بين 35 - 60 جنيها للكيلو.

وقال أحمد أبو يوسف بائع أسماك: "ننتظر موسم الفوارغ كل عام، الجميع يحرص على شراؤه، والبطارخ اهم مميزاته" واستكمل الحديث قائلا: "السنة دى أسعار الفراغ رخيصة لانه كتير، وبنحاول نقدم افضل الأسعار للمواطنين، الخير فى أسواق دمياط كتير والحمد لله".

واضاف بائع اخر قائلا: " فى موسم سمك الفوارغ الشغل بيكون كتير، البطارخ الخاصة به ليها قيمتها والناس بتحب تشتريها والمطاعم كمان، الخير السنة دى كتير عن كل سنة والأسعار السنة دى بسيطة"

موائد الدمايطة لا تخلو من هذا الصنف، وذلك بقيمته الغذائية فضلا عن إمكانية تقديمه بأكثر من شكل ليسجل سمك الفوارغ الأكثر مبيعا بأسواق دمياط خلال الفصل الشتاء.



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